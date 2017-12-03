В Германии водометами разогнали акцию против партии правопопулистов

В немецком городе Ганновер в субботу, 2 декабря, полиция применила водометы против противников праворадикальной партии Альтернатива для Германии (АдГ), которые вышли на демонстрацию в день проведения в городе партийного съезда праворадикалов.



Противники АдГ заблокировали проезд на улицах Ганновера к месту проведения съезда партии. Для поддержания порядка были привлечены несколько сотен полицейских, и, как сообщила пресс-секретарь полиции, против демонстрантов были применены водометы.



При этом нескольких демонстрантов, которые прибегли к сидящему протесту посреди улиц, заблокировав движение транспорта, полицейские задержали.



В связи с противостоянием между демонстрантами и полицией начало съезда АдГ было отложено.



Партия АдГ провела свой первый съезд после того, как она впервые попала в Бундестаг в результате парламентских выборов в ФРГ в сентябре этого года. Среди вопросов, которые должны быть рассмотрены на мероприятии – избрание нового руководства партии.



Как сообщалось, на выборах в Бундестаг АдГ заняла третье мест, набрав 12,6%. Уже в первый день после оглашения результатов выборов, в Германии прошли акции протеста против вхождения правых популистов в парламент ФРГ.

