Мокрый снег с дождем ожидается в начале недели

В ближайшие сутки погоду западных, северных и центральных областей Украины будет определять влажная и прохладная воздушная масса, на остальной территории относительно теплый воздух. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. На высокогорье Карпат ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток 4-9° мороза.

В южной части, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях ночью умеренный, днем небольшой дождь (днем в Одесской и Николаевской областях без осадков); температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Приазовье местами 10-14°.



Ветер на Правобережье страны преимущественно западный, на остальной територии юго-восточный, 7-12м/с.



В Киеве – ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, местами с дождем, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем около 0° .



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 декабря самая высокая температура днем была 10,8тепла в 1986г., самая низкая ночью 18,4 мороза в 1998г.



На 5 декабря синоптики прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днём 3-8° мороза.



В Киеве 5 декабря небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.

