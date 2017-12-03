Несколько тысяч человек участвуют в "Марше за импичмент" в центре Киева

В центре Киева в воскресенье проходит акция под названием "Марш за импичмент", организованная партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и несколькими другими организациями.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье днем участники акции собрались в парке им. Тараса Шевченко. После этого они организованной колонной направились по центральным улицам Киева в сторону правительственного квартала.



Люди организовали достаточно длинную колонну в несколько тысяч человек. Они держат в руках государственные флаги Украины, красно-черные флаги украинских националистов. Участники марша скандирую "Банду геть", "Импичмент", "Слава Украине! Героям слава!".



Посыл этой акции заключается в том, что протестующие считают, что ситуацию в Украине можно кардинально улучшить путем так называемого "народного импичмента" действующего президента.



Участники марша в настоящее время идут по ул.Институтской и по Алее Героев Небесной сотни. Они намерены пройти мимо зданиями администрации президента Украины и Верховной Рады. Завершить же шествие они планируют на Европейской площади, где проведут митинг.



Колонну сопровождает значительное количество правоохранителей. Пока что каких-либо нарушений общественного порядка зафиксировано не было.







