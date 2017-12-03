Радикалы напали на телеканал NewsOne - строят баррикады и обносят колючей проволокой (live)

Вокруг здания телеканала NewsOne собрались люди в камуфляжной форме, которые называют себя ветеранами АТО и представителям различных радикальных организаций. Они начали начали блокаду телеканала. Радикалы закладывают здание канала на улице Полевой, 21 мешками с песком и обносят колючей проволокой. Установлены бочки для того, чтобы греться.

У здания также присутствует полиция, но она не мешает националистам. Сам канал ведет трансляцию блокады.



Съёмочные группы телеканала заблокированы на парковке, журналисты не могут ни въехать, ни выехать. Визит гостей на прямые эфиры отменён.



Ранее на канале прошло резонансное шоу, где собственник канала Евгений Мураев назвал революцию достоинства государственным переворотом. После чего отдельные политики сделали заявления о необходимости оказания давления на канал вплоть до его закрытия.



Сам канал ведет трансляцию блокады.





