В NewsOne заявили, что за блокированием офиса стоит АП

Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские националисты блокируют здание телеканала по указанию властей страны. "У меня есть информация о том, что Корчинскому (украинский националист Дмитрий Корчинский — ред.) из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента...

... и показывает ситуацию в стране", — приводит NewsOne слова депутата.



По словам Мураева, число активистов, блокирующих офис телеканала, достигает 200 человек. "Огромное количество людей в камуфляже и масках, и правоохранительные органы не реагируют", — подчеркнул он.



В воскресенье неизвестные лица, одетые в военную форму и балаклавы, заблокировали колючей проволокой въезды на территорию офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позднее стало известно, что к акции причастны люди националиста Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский на своей странице в Facebook назвал NewsOne "пророссийским".



NewsOne — один из немногих телеканалов, не контролируемых украинскими властями. По словам его сотрудников, NewsOne единственный транслировал митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, организованный бывшим главой Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

