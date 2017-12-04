В ДНР заявили о 17 погибших в захваченных ВСУ поселках под Горловкой

Семнадцать украинских силовиков погибли, 11 получили ранения в населенных пунктах Гладосово и Травневое с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями Вооруженных сил Украины, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.



"Мы продолжаем следить за ситуацией в населенных пунктах Гладосово и Металлист (Травневое. — Прим. ред.). Так, наши военнослужащие в течение двух суток фиксируют перестрелки между поселками. В основном огонь ведут из поселка Гладосово по Металлисту. <…> По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих", — заявил Басурин.



Представитель оперативного командования добавил, что с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями ВСУ погибли 17 человек, 11 получили ранения.



"За время присутствия с 22 ноября подразделений ВСУ в Гладосово и Металлисте они потеряли уже 17 военнослужащих убитыми и 11 ранеными. <…> При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться", — заявил Басурин.



Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали Минские соглашения.

