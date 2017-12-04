Украине дали сутки, чтобы остановить беззаконие в отношении владельца Житомирской кондитерской фабрики

В воскресенье, 3 декабря, президент Арбитражного Трибунала Дэвид Д. Карон дал украинским властям срок всего в одни сутки для немедленной приостановки всех незаконных действий в отношении избитого и арестованного бизнесмена Игоря Бойко.



Об этом сообщает юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.



"Суд указал в своем приказе все последние факты - арест, избиение, похищение в неизвестное место, отказ в принятии следственным изолятором из-за травм, угрозы жизни и здоровью.



Это одна из самых быстрых международных судебных реакций в отношении официальной украинской власти за последнее время.



Не нужно было вам отнимать у Бойко собственность. Теперь, все, что установит Трибунал ляжет в основу вашего обвинительного приговора", - написал Порнов и опубликовал соответствующие документы.

