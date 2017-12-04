Союз журналистов Украины: блокирование телеканала NewsOne - это давление на СМИ

Главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко заявил, что блокирование телеканала NewsOne является прямым препятствием журналисткой деятельности и давлением на средства массовой информации в стране.



"Забрасывать входы мешками с песком, бить окна или поджигать редакцию (напомню, в сентябре 2016-го была попытка поджога национального телеканала "Интер") - это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности, - написал он в воскресенье в Facebook. - Ко всему, наблюдаем избирательность правоохранителей - тысячи спецназовцев патрулируют правительственные кварталы. А по факту обострения ситуации в NewsOne - только пару патрулей".



Томиленко добавил, что редакционная политика СМИ может быть предметом дискуссий и реагирования Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, может выступать предметом судебных исков. Однако прямое блокирование деятельности канала, по мнение главы украинского союза журналистов, - это "дикость".



Ранее в воскресенье на сайте телекомпании NewsOne была размещена информация о том, что неизвестные в военной форме заблокировали здание телеканала. На тот момент в нем находились более 150 человек. Одному из сотрудников телеканала, как отметила ведущая в прямом эфире, стало плохо, при этом скорая помощь не смогла подъехать, поскольку въезд на телеканал заблокирован. Редакция телекомпании связывает события с тем, что только они вели трансляцию акции протеста "Марш за импичмент" президента Украины Петра Порошенко, организованную бывшим губернатором Одесской области и лидером партии "Движение новых сил" ("Рух новых сил") Михаилом Саакашвили.



Позже один из радикалов Алексей Середюк сообщил о том, что блокирование здания телекомпании связано с проведением "символической акции", в ходе которой они требуют от журналистов вести проукраинскую политику вещания. Кроме того, он добавил, что акция будет продолжаться до тех пор, пока собственник телеканала Евгений Мураева "не извинится перед героями небесной сотни".

