Журналисты NewsOne потребовали от Порошенко и Авакова защитить свободу слова

Ведущая украинского телеканала NewsOne Диана Панченко "от имени всего телеканала" обратилась к президенту Порошенко и министру внутренних дел Авакову с требованием защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Об этом в воскресенье сообщил телеканал NewsOne. "Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается.

Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова. И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас не давили", - приводит телеканал слова ведущей.



Ранее в воскресенье вечером более 150 человек в балаклавах заблокировали один из въездов на территорию бизнес-центра, где расположен телеканал NewsOne. Они перекрыли проезд мешками с песком, колючей проволокой, а также микроавтобусом.



Один из радикалов Алексей Середюк заявил, что акция будет продолжаться до тех пор, пока собственник телеканала Евгений Мураев "не извинится перед героями небесной сотни". Кроме того, по его словам, канал якобы ведет антиукраинскую деятельность, поэтому редакционная политика этого СМИ должна быть изменена. Между тем, редакция телекомпании связывает событие с тем, что только они вели трансляцию акции протеста "Марш за импичмент" президента Украины Петра Порошенко, организованную Михаилом Саакашвили.



По мнению главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, блокирование телеканала NewsOne является прямым препятствием журналисткой деятельности и давлением на средства массовой информации в стране. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что блокирование является "еще одним свидетельством беспомощности и нежелания силовиков наводить порядок на Украине".

