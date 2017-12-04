Польша не признает законным памятник УПА в Грушовичах

Институт нацпамяти Польши не признает законную установку памятника УПА в Грушовичах, который был разрушен этой весной.



Об этом сообщает Польское Агентство Прессы.



Руководитель сектора по вопросам увековечения памяти польского института Адам Сивек заявил, что условие Украины о восстановлении украинского памятника в польском селе неприемлемо, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно находилась могила солдат УПА.



По его словам, на памятнике была только надпись на украинском языке: "Слава героям УПА, борцам за свободную Украину" и не было упоминаний, что там находилось захоронение.



"Украинцы представили нам только заявление уже умершего, что там лежат останки солдат УПА. Этого мало, поэтому мы уже несколько раз предлагали археологические исследования и возможной эксгумации", - сказал историк. Но, по его данным, Украина не приняла предложение.



Напомним, что 26 апреля этого года на кладбище села Грушовичи возле Перемышля в Польше разобрали надгробный памятник воинам УПА, который год назад осквернили вандалы. Демонтировали памятник УПА активисты и представители националистических организаций Польши.

