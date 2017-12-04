Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом

Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет заявил, что готов встретиться с предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом.



"Если бы он (патриарх Кирилл. — Прим. ред.) предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции, а именно — автокефалии Украинской церкви, не отступил бы", — сказал он в эфире телеканала "1+1".



При этом Филарет отметил, что пока таких предложений со стороны Московского патриархата не поступало. Он также признал, что переговоры с руководством РПЦ могут неоднозначно восприниматься духовенством и епископатом УПЦ КП.



"Я предупреждал, что независимо от того, как завершатся эти переговоры, каким будет решение Архиерейского собора (РПЦ. — Прим. ред.), чтобы мы оставались едиными, потому что для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия", — добавил Филарет.



На прошлой неделе он ранее написал Архиерейскому собору письмо, в котором попросил восстановить молитвенное и евхаристическое общение с прихожанами церкви Киевского патриархата. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.



Однако в пятницу Филарет заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в лоно Московского патриархата, сам он не покается за раскол, а письмо написал только ради создания автокефальной украинской церкви.



Сейчас на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквями мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.



В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко), несмотря на клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м Московский патриархат отлучил Филарета от церкви и предал анафеме.

