В Буэнос-Айресе вандалы разрушили статую Месси

Вандалы разрушили статую футболиста сборной Аргентины и Барселоны Лионеля Месси в Буэнос-Айресе, сообщает Ole.



Неизвестные переломали ноги скульптуре. В результате на постаменте остались только мяч и часть ног. На данный момент неизвестно, кто разрушил статую Месси. Полиция ищет вандалов.



Это уже второй случай в отношении статуи Месси. В январе 2017 года неизвестные также разрушили скульптуру. Тогда была сломана ее верхняя часть.



Статуя Лионеля Месси была открыта в июне 2016 года в фешенебельном районе Буэноса-Айреса Пуэрто-Мадеро на аллее славы аргентинского спорта.



Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре Лионель Месси официально продлил контракт с Барселоной,благодаря которому он стал высокооплачиваемым футболистом в мире.



По условиям соглашения, зарплата 30-летнего аргентинца составляет 30 млн евро в год, а с учетом бонусов – 43 млн евро. Кроме того, при подписании договора форвард получил еще 50 млн.

