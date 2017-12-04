Сканер лица Face ID начал сбоить после обновления iPhone X

Некоторые пользователи iPhone X начали жаловаться на невозможность воспользоваться сканером лица Face ID после обновления операционной системы. Об этом сообщает 9to5Mac.



Сбой был замечен на некоторых «десятках» после обновления ОС до версии iOS 11.2. Пострадавшие пользователи делятся скриншотами с надписью «невозможно активировать Face ID на этом iPhone».



Сообщается, что у большинства эта проблема лечится довольно просто — достаточно перезапустить устройство. Если сканер так и не включится, рекомендовано обратиться в службу поддержки Apple.

