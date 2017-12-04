Венесуэла создаст криптовалюту El Petro для борьбы с кризисом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении государства создать собственную криптовалюту под названием El Petro для борьбы с кризисом. Валюта будет обеспечена нефтяными, газовыми и алмазными запасами Венесуэлы, объяснил он.



Валюта будет работать на основе блокчейна, который будет создат в министерстве образования, науки и технологий. По словам Мадуро, создание новой национальной криптовалюты необходимо для обеспечения финансовой независимости страны.



Когда именно предполагается ввести в действие венесуэльскую национальную криптовалюту, не сообщается.



В Венесуэле продолжается экономический кризис в условиях санкций со стороны США. За 2017 год венесуэльский боливар обесценился более чем на 1000%.

