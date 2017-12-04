Порошенко предлагает снова повысить минимальную зарплату

Президент Украины Петр Порошенко считает реальным повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 грн. "По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4 тыс. 100 гривень"...



...сказал П.Порошенко на втором Всеукраинском форуме объединенных громад в понедельник в Киеве.



С 1 января 2017 года минимальная заработная плата составляет 3200 грн.



Курс НБУ в настоящее время 1$ / 27.05 грн



С 1 декабря 2017 г повышен до 1762 грн размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

