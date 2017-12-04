Половина британцев выступают за новый референдум по Brexit

Половина граждан Великобритании высказывается за проведение нового референдума по Brexit. Таковы данные социологического опроса, который обнародовал британский таблоид Mail on Sunday.



Британцы отвечали на вопрос, хотели бы ли они проголосовать за то, насколько приемлемы условия выхода Великобритании из ЕС. Против такого референдума высказались 34% опрошенных, 16% не определились с ответом.



Большинство из более чем 1000 опрошенных человек также заявили, что страна выплатит в ходе Brexit "слишком много денег". Ранее британские СМИ написали, что правительство готово заплатить Евросоюзу за выход из него около 50 млрд евро, напоминает Deutsche Welle.



Бывший британский премьер Тони Блэр высказался в воскресенье за отмену выхода Великобритании из ЕС. "Это обратимо. Ничего не произошло прежде, чем это произошло", - заявил он BBC.



По словам Т.Блэра, британское правительство может не достигнуть своих целей в ходе переговоров по Brexit. Экс-премьер уверен, что многие граждане Великобритании могли бы изменить свое мнение после того, как выяснились негативные последствия Brexit.



Сегодня состоится новый раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретится в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.



В настоящий момент стороны зашли в тупик по ряду тем. Так, открытым остается вопрос о пограничном режиме между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия.

