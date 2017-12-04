В Одесской области военный зарезал своего сослуживца

Между двумя 20-летними военнослужащими в селе Алтестово Одесской области 3 декабря произошел конфликт, который закончился убийством. Один парень нанес смертельное ножевое ранение другому, сообщает Думская.



Между двумя военнослужащими, которые случайно встретились на улице, возник конфликт. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.



Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из них достал нож и ударил им сослуживца в грудь.



От полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей. Подозреваемый в умышленном убийстве по горячим следам задержан.

