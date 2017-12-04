Депутаты хотят заслушать в Раде руководителей Генпрокуратуры, СБУ, НАБУ и САП

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в парламент и заслушать руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, НАБУ и САП в связи с противостоянием между этими структурами.



"Я хотел бы обратиться к Вам, Андрей Владимирович (Парубий- ИФ), срочно пригласить в Верховную Раду руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, НАБУ, САП, заслушать их и задать им вопросы", - заявил глава фракции "БПП" Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.



Он отметил, что события вокруг правоохранительных органов становятся все более скандальными.



Фракция "БПП", по словам А.Герасимов, считает недопустимыми конфликты и вражду между правоохранительном органами.



"Мы также полностью поддерживаем позицию генерального прокурора (Юрия Луценко – ИФ), что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией только законными методами", - добавил он.

