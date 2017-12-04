Рада рассмотрит проект госбюджета-2018 в четверг

Законопроект о государственном бюджете на 2018 год Верховная Рада рассмотрит в четверг, 7 декабря, по полной процедуре, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий. "Большое количество поправок (к законопроекту о государственном бюджете на 2018 год – ИФ), это правда. Мы будем идти по полной процедуре и будем рассматривать каждую поправку.



Но я думаю, что это амбициозное задание, и я думаю, что оно будет поддержано всеми фракциями, и мы сможем в нормальном рабочем режиме пройти рассмотрение всех законопроектов, которые предшествуют принятию бюджета, и принять бюджет 7 декабря", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.



Спикер также сообщил, что в планах Верховной Рады ратификация международных документов, а также законопроекты, которые касаются вопросов национальной безопасности и обороны.



"После ратификации (во вторник – ИФ) будут вопросы национальной безопасности и обороны. Их немного, но эти вопросы важные, эти вопросы актуальные, некоторые из них в – первом чтении и один вопрос о вещании в зоне АТО – во втором чтении. Я надеюсь, мы их тоже пройдем быстро и безболезненно", - отметил спикер.



По его словам, во вторник после обеда депутаты планируют рассмотреть законопроекты, связанные с топливно-энергетическим комплексом.



А.Парубий также напомнил, что народные депутаты должны включить в повестку дня несколько актуальных законопроектов, в том числе президентский законопроект о дипломатической службе, который необходимо рассмотреть как можно быстрее – "до 100-летия дипломатической службы (22 декабря – ИФ)".

