В декабре Землю накроют мощные магнитные бури

Декабрь будет богат на магнитные бури. Первую следует ожидать от 4 до 7 числа, говорится в сюжете Завтрака с 1+1.



Следующие бури в этом месяце следует ожидать от 11 до 13 декабря. Длительные солнечные ветры негативно влиять на здоровье и самочувствие людей.



А вот мощнейшая магнитная буря атакует Землю 18 декабря. Она будет однодневной, но довольно сильной. Поэтому надо быть готовым к резкому ухудшению самочувствия.



Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом месяце магнитные бури начались 7 ноября и длились до 11 ноября без перерыва.



Доктора советуют в период магнитных колебаний отменить физические нагрузки и избегать стрессов. Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя, курения и наладить систему питание: отказаться от жирной и тяжелой пищи, избегать продуктов, способствующих задержке жидкости в организме (соленое и копченое, – ред.).



