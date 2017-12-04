Блокпост «Кремль»

Что бросается в глаза: очень трудно скандировать по слогам во время массовых мероприятий слово «им-пич-мент». Ерунда какая-то получается. Одни подсознательно делают акцент на «мент», другие путаются в «пич», третьи вообще хрен знает что орут. «Панда геть» получается коротко и по сути. Это так, вводная часть по поводу воскресного марша. Он закончился очень неожиданно и, на мой скромный взгляд, весьма символично. Группа патриотов с пластиковыми мешками быстро и с огоньком, позднее разведенным в бочках, заблокировала откровенно прокремлевский телеканал «NewsOne».



Единственный канал, который практически «наживо», то есть в прямом эфире транслировал «марш импичмента». Михо Саакашвили оперативно приехал на выручку. В ходе короткого, но эмоционального общения с прекрасными людьми в камуфляже выяснилось, что Мураев (владелец рупора Путина) – сепаратист и мерзавец. Подонками являются и те, кто блокирует единственный телеканал, который рассказал правду об импичменте на марше. Но подонки внесли уточнения: они готовили антипорошенковский переворот еще задолго до того, как Михо объявился в Украине. Более того, все эти люди пришли прямо с марша, организованного Саакашвили. Круг замкнулся, телеканал до сих пор блокируют. Неполживые СМИ пишут, что «блокираторы обустраивают свой быт».



Что я могу сказать по этому поводу, не кривя душой и вскрывая по ходу все язвы, покрывающие беззащитное тело Батькивщины? Знаю Дмитрия Корчинского, лидера «Братства», организатора антикремлевской блокады как опытного котовода, специализирующегося на разработке теории «войны в натовпи» (толпе). Может он быть агентом Кремля? Может. Есть к нему вопросы по поводу сотрудничества с абсолютно кровавым режимом диктатора, которого даже в первом туре не избрали.



В Украине должен быть только один информационный канал, чтобы не допустить вторжения Кремля в доверчивые мозги украинцев. Агентура и резидентура нашего гибридного соседа дошли уже до прямого издевательства над нацией, блокируя друг друга с особым цинизмом. Вот чем вам, уродам, «Прямой» не нравится?



Хорошо еще, что все без исключения неполживые СМИ нации засунули языки в специально приспособленный для этих целей анус и не раздувают информационный пожар. Вот это правильно. Подобная позиция заслуживает всяческого поощрения и одобрения

Мураев может быть агентом Кремля? Может. Он часто ездит в Москву и позволяет себе оскорблять все, что прямо или косвенно связано с последней версией «революции достоинства». Саакашвили может быть связан с ФСБ? Вопрос риторический. И в этом, с...ка, вся проблема. Они все могут.Пойдем дальше вместе логическим путем. Семен Семенченко, который ночует в палаточном городке под Радой, предварительно обустроив свой быт, работает на Кремль? Обратившись к помощи экспертов, обитающих в сети и состоящих на учете в психиатрическом диспансере, получил однозначный ответ: да, вне всякого сомнения. Все опрошенные аналитики отметили подозрительный характер ранений, полученных комбатом в многочисленных котлах. Давайте копать дальше. Кто стоит за Семенченко? Мэр Львова Андрей Садовой. Кто он, мать его? Даже без экспертных оценок могу однозначно заявить: стопроцентный агент Кремля, прикидывающийся резидентом польских спецслужб.Как ни крути, но все следы четко ведут в третью лабораторию ФСБ, расположенную в подвальном помещении четвертого корпуса Кремля. Следовательно, речь идет о попытке путча, организованного сами понимаете кем.Опять же не устану повторять: в Украине должен быть только один информационный канал, чтобы не допустить вторжения Кремля в доверчивые мозги украинцев. Агентура и резидентура нашего гибридного соседа дошли уже до прямого издевательства над нацией, блокируя друг друга с особым цинизмом. Вот чем вам, уродам, «Прямой» не нравится? Сбалансированные и доходчивые новости, которые зачитываются пожилыми, опытными ведущими. Они (ведущие) вызывают безусловное доверие, поскольку явно чем-то болеют. Да, есть вопросы к некоторым «кремлевским ставленникам», приехавшим в Киев на заработки. Но, думаю, настоящие патриоты должны проявить некоторую степень толерантности. Как писал в «Фейсбуке» Боря Филатов, «вешать их потом будем».Заигрались наши кормчие в демократию и толерастию. По дорогам нации бегают агенты ФСБ и нелицензированные агенты НАБУ, работающие на ФБР. У нас хоть один патриот-неагент остался? Опять же хочу сделать замечание министру внутренних дел Арсену Авакову. Он пишет в «Фейсбуке»: «Мураев мерзавец, но канал надо разблокировать». Как?!! Как, б…ть, в воюющей стране можно публиковать такое?!Где «Национальный корпус» с канистрами бензина? Доколе? Подобное попустительство в отношении гнезда сепаратизма, которое пытаются заблокировать криптосепаратисты, работающие на Путина, недопустимо. Позиция МВД, которое не вмешивается в процесс, заставляет думать о связи с Кремлем. Не хочу ни на кого бросать тень, но прямо в столице творится сепаратистский шабаш.Хорошо еще, что все без исключения неполживые СМИ нации засунули языки в специально приспособленный для этих целей анус и не раздувают информационный пожар. Вот это правильно. Подобная позиция заслуживает всяческого поощрения и одобрения. Мы потом разберемся с их настоящей прокремлевской позицией, а пока же призываем действовать решительно, в духе высоких стандартов НАТО и курса на евроинтеграцию в демократические структуры Албании.Какова должна быть позиция настоящих патриотов? Первое: ни в коем случае не следует приносить кремлевским агентам под «NewsOne» пирожки с ливером. Помните, что скользкая дорога предательства начинается именно с этого. Второе: не смотреть ни под каким предлогом передачи «NewsOne». В настоящее время специально обученная группа экспертов определяет один расово правильный канал, рекомендованный к просмотру. До окончания их работы следует соблюдать полное спокойствие. Кончать будем по отдельной команде. Третье: правоохранительным органам необходимо в кратчайший срок решить – с кем они? С патриотами, агентами Кремля или с Саакашвили? Ответ направлять заказным письмом. И, наконец, самое главное: только принятие Верховной Радой закона о деоккупации оккупированных территорий позволит освободить Украину от полчищ российских гибридных войск. СУГС!