Рада может изменить налогообложение земель

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений предлагает внести изменения в земельное законодательство в части налогообложения для выведения из "тени" рынка аренды земли.



Об этом сообщил заместитель парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на своей странице в сети Facebook, ссылаясь на свое выступление в ходе встречи президента Петра Порошенко с представителями бизнеса 1 декабря в Киеве.



По его словам, в частности, предлагается зачислять налог на доходы физлиц от аренды земли в местные бюджеты по месту расположения участка. Это, по мнению А.Бакуменко, позволит создать дополнительный стимул для местных громад более эффективно контролировать официальное оформление аренды земельных участков.



Помимо этого, депутат сообщил, что комитет инициирует передачу местным органам самоуправления права определять круг лиц, которые могут иметь льготы по уплате земельного налога.



А.Бакуменко также считает целесообразным перейти от фиксированных ставок единого налога IV-й группы к дифференцированным, зависящим от установленных органами местного самоуправления ставок земельного налога.



"Также необходимо расширить IV-ю группу плательщиков единого налога путем включения в ее состав семейных фермерских хозяйств, не имеющих статуса юридического лица", - говорится в сообщении.



По его мнению, принятие такого решения позволит приблизить налоговую нагрузку на единицу площади физических лиц и "теневиков", что будет способствовать заключению официальных договоров аренды и сокращению площади земель, находящихся в теневой аренде. Помимо этого, изменения в налогообложении приведут к сокращению числа фермерских хозяйств, работающих в "тени", путем официальной регистрации мелких семейных хозяйств частными предпринимателями и предоставления им государственной поддержки.



А.Бакуменко отметил, что предложения относительно налогообложения земель обсуждались с широким кругом экспертов, а также нашли поддержку у аграрных ассоциаций, специалистов и народных депутатов налогового комитета.



Он сообщил, что общая площадь земель на подконтрольной Украине территории (кроме АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей), которая может быть передана в аренду физическим и юридическим лицам, составляет 34,2 млн грн. В то же время в официальной аренде находятся только 22,6 млн га.



Таким образом, потенциальный объем земель, которые находятся в теневой аренде, составляет около 11,7 млн га.



По данным А.Бакуменко, учитывая размер налоговой нагрузки в легально работающих предприятиях, общие потери госбюджета от теневого оборота земель можно оценить в 16 млрд грн.

