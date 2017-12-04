Саакашвили поведал об объемах потребляемого Порошенко алкоголя

Бывший президент Грузии, лидер «Руха новых сил» (украинское «Движение новых сил») Михаил Саакашвили рассказал, какой алкоголь предпочитает президент Украины Петр Порошенко. Об этом он поведал в интервью телеканалу NewsOne.



«Порошенко много лет пьет итальянские и французские вина. Он много не пьет, это легенда. Все свои ошибки он совершает на трезвую голову», — сообщил опальный политик. Он добавил, что считает позицию президента касательно неспособности страны выпускать качественное вино ошибочной и мешающей национальному виноделию.

