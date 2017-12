Шварценеггера обвинили в "систематических сексуальных домогательствах"

Из-за обвинений в "систематических сексуальных домогательствах" Арнольд Шварценеггер не получил премию.



Организация Common Cause собиралась вручить Арни награду под названием "Мы - народ", но передумала. Об этом говорится в их заявлении, пишет Variety.



"Более года назад мы решили отметить заслуги губернатора Арнольда Шварценеггера за многолетнее служение демократическим ценностям и препятствование мошенничеству, как среди Республиканцев, так и среди Демократов в штате Калифорния и по всей стране. Однако сейчас бывший губернатор принял решение не становиться возможной помехой нашей борьбе и не будет присутствовать на торжественной церемонии, а мы, в свою очередь, не будем вручать ему награду".



Не награждать актера решили из-за петиции, которая пришла руководству организации. В ней утверждалось, что Шварценеггер имеет отношение к "систематическим сексуальным домогательствам" и "награждая таких людей, как Арнольд, Common Cause фактические поддерживает систему домогательств и пытается заставить замолчать ее жертв. Вместо этого Common Cause должна способствовать борьбе с этой широко распространенной проблемой".



Правда, авторы петиции так и не объяснили, каким именно образом Арнольд причастен к домогательствам. Но даже такого обвинения хватило, чтобы Арни не получил новую награду.