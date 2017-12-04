Почти половина украинцев не верят в успех реформ

Среди опрошенных граждан Украины 39,7% не верят в успех реформ в стране и 42% считают, что не сделано ничего из необходимых реформ, свидетельствуют результаты социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. В частности, в прогресс реформ совсем не верит 39,7% респондентов; в целом не верят, но доля надежды еще есть - 26,9%; в целом верят, хотя есть сомнения - 21,6%; уверенны - 5,5%, затруднились ответить - 6,3%.



Отвечая на вопрос, как они оценивают прогресс реформ, сколько сделано из того, что власть уже должна была сделать, 41,5% опрошенных украинцев считают, что не сделано ничего, 35,2% - сделано около 10%, 10,5% - сделано не более трети, 2,5% - сделано не более половины, 0,4% - большая часть необходимых реформ уже сделана, 9,8% - затруднились ответить.



В ходе исследования было опрошено 1 тыс. 614 респондентов возрастом от 18 лет. Опрос проводился 23 октября - 5 ноября во всех регионах страны (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

