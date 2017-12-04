Производство наркотиков за год выросло на 50% - ООН

За последний год в мире беспрецедентно возросли темпы производства наркотиков.



Об этом сообщил исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, сообщает "Интерфакс".



"Боюсь, что в докладе ООН в следующем году и в последующих докладах мы впервые за десятилетие будем вынуждены констатировать существенный рост наркопотребления в мире. В первую очередь это связано с беспрецедентным увеличением производства наркотических веществ", - заявил Федоров.



В Колумбии за 2017 год на 52% возросли посевы коки. Тем временем в Афганистане за этот год посевные площади опиумного мака достигли небывалого уровня - 328 тыс. га (почти 4 площади Киева), то есть наблюдается рост на 63% в сравнении с прошлогодним уровнем. А производство опиатов вырастет почти на 90% и может достичь 9 тыс. тонн в год.



"Это абсолютный рекорд за всю историю Афганистана", - отметил Федотов.



По данным ООН, уровень смертности только от передозировки составляет 200 тыс. человек в год. При этом уголовные доходы наркодилеров оцениваются в более чем $320 млрд в год.



По результатам исследования “Украинское поколение Z: ценности и ориентиры” 92% опрошенной молодежи не употребляет легкие наркотики.

