Чалый надеется на примирение руководства НАБУ, САП и ГПУ

Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украиены найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон, надеется посол Украины в США Валерий Чалый.



"Касательно правоохранительных структур. Сейчас у нас, кстати, приезжают, и с сегодняшнего дня уже здесь, руководитель НАБУ Артем Сытник, (САП – ИФ) Назар Холодницкий приедет, приедут руководители правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры. Думаю, мы здесь в посольстве объединим", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в воскресенье.



В то же время посол добавил, что некоторые украинские политики предпринимают попытки создавать в США площадку для украинского внутриполитического противостояния.



Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в США с рабочим визитом направился руководитель Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ведомства.



"Генпрокуратуру Украины представляет руководитель Управления по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ Сергей Кизь", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре.



В Минюсте Украины отметили, что от их министерства в США "никого сейчас нет", хотя ранее знакомый с ситуацией источник сообщал о планах осуществить визит министра юстиции Павла Петренко.

