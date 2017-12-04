Украинцы стали меньше сидеть в соцсетях – опрос

С июля 2016 по июль 2017 года в Украине выросло потребление видео-траффика, а использование социальных сетей незначительно снизилось. Об этом отмечается в исследовании компании Ericsson, передает ЛІГА.net.



Как отмечается, решающим фактором для выбора мобильного оператора в Украине является качество мобильного интернета. После этого следует качество голоса, поддержка клиентов и ценовая политика оператора.



Украинцы также оказались намного более чувствительными к ценам тарифных планов, в то время как, например, поляки больше внимания уделяют персонализации предложений и первым впечатлениям от взаимодействия с оператором.

