В Италии в офисах Gucci прошли обыски – СМИ

В Италии полиция провела обыски в офисах дома моды Gucci в Милане и Флоренции. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов, пишет газета La Stampa.



Выяснилось, что входящая во французскую холдинговую компанию Kering SA Gucci в течение нескольких лет отражала свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения, из-за чего итальянский бюджет недосчитался налогов на 1,3 млрд евро.



Представители Gucci подтвердили факт обысков и пообещали оказать полное содействие властям и заявили, что уверены в прозрачности и легальности всех операций компании.



Акции Kering подешевели на 0,2% в понедельник на торгах в Париже, капитализация компании оценивается в 47,2 млрд евро.

