"Оппозиционный блок" требует возобновления нормальной работы "NewsOne"

Блокирование телеканала "NewsOne" является нарушением свободы слова и демократии, в связи с чем политическая партия "Оппозиционный блок" требует прекратить блокирование телеканала и нормализовать его работу. "Конституция Украины гарантирует право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Под телеканалом "NewsOne" – прямо нарушается Конституция.



С молчаливого одобрения властей, а зачастую при их прямой поддержке, в стране нарушаются принципы верховенства права, свобода и демократия… "Оппозиционный блок" требует прекратить блокирование телеканала "NewsOne" и нормализовать его работу", - говорится в заявлении партии, обнародованном в понедельник.



Также в "Оппозиционном блоке" требуют привлечь к ответственности всех причастных к незаконному блокированию телеканала.



"Мы требуем расследовать все преступления против журналистов и свободы слова в Украине и привлечь виновных к ответственности", - подытожили в политсиле.



Как сообщалось, 3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали мешками с, предположительно, песком въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве, заявляя, что не согласны с информационной политикой, которую проводит канал. Как сообщили в воскресенье вечером на сайте телеканала, съемочные группы заблокированы на парковке, визит гостей эфиры отменен.



Сами участники блокирования в эфире телеканала заявили, что они проводят "символическую акцию", в ходе которой требуют от внефракционного нардепа и владельца телеканала Евгения Мураева извинений за высказывания о Революции Достоинства, которую он назвал "государственным переворотом власти".



4 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывал активистов, заблокировавших в минувшее воскресенье телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендует прекратить провоцировать людей.



При этом директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что сотрудники полиции Киева отреагировали на поступившее накануне заявление телеканала NewsOne, однако не выявили фактов правонарушений на месте проведения акции протеста у здания, где размещен канал, и не вносили какие-либо сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).



"Заявление канала было зарегистрировано в едином журнале учёта заявлений и сообщений, после чего полиция осмотрела место событий и пришла к выводу, что фактов правонарушений нет, а значит оснований вносить в ЕРДР по какой-либо статье нет", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в понедельник утром.



При этом он добавил, что "полиция продолжает обеспечивать порядок и безопасность на месте событий".

