Intel закрыл офис в Украине

Решение о ликвидации юридического лица Интел Украина появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года. Об этом сообщает Аin.ua.



Согласно процедуре, уже назначен ликвидатор. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев — до 1 февраля 2018 года.



Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал, что с 1 декабря уже не работает в компании.



Отмечается, что компания собирается продолжить работу в Украине, но по другой модели.

