Премию Мильнера и Цукерберга вручили создателям карты следов Большого взрыва

В Сан-Франциско объявили лауреатов премии Breakthrough Prize. За исследования в области фундаментальной физики премию получила команда проекта WMAP, которая создала карту реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва.



Премию в области математики получили Кристофер Хакон и Джеймс Маккернан — за исследования в области бирациональной геометрии, в частности минимальной модели в высоких размерностях. Размер вознаграждения обеих премий составляет 3 миллиона долларов.



Помимо этого пять ученых получили трехмиллионную премию за исследования в областях, связанных с изучением живых организмов и продлением жизни.



Breakthrough Prize была учреждена создателями Google и Facebook Сергеем Брином и Марком Цукербергом, а также российским миллиардером Юрием Мильнером. Премию вручают с 2012 года.

