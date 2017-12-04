НБУ пытается спасти гривну

Национальный банк Украины на валютном аукционе в понедельник, 4 декабря, продал банкам 29,4 млн долларов. Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1808 гривны/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 43,6 млн долларов.



Средневзвешенный курс гривны на межбанке, по данным НБУ, к 14:00 установился на уровне 27,2182 гривны/доллар.



В НБУ отмечают, что ситуация на валютном рынке находится под контролем. Об этом сообщил глава совета Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.



"Мы ожидаем умеренную волатильность обменного курса до конца текущего года. Основаниями для этого являются динамика поступлений валюты от экспорта нового урожая и некоторые фундаментальные факторы, прежде всего, внешняя ценовая конъюнктура, которая продолжает оставаться благоприятной для товаров отечественного экспорта", – написал Данилишин.



По его словам, сравнительно высокими остаются мировые цены на украинскую сталь, железную руду и пшеницу. Кроме того, в октябре зафиксировано снижение дефицита текущего счета платежного баланса, а на наличном валютном рынке восстановилось превышение предложения валюты со стороны населения над спросом.



"Что касается текущей динамики обменного курса гривни и ситуации на валютном рынке, то сейчас курс возвращается к колебаниям на уровне, близком к тому, который был в конце прошлого и в начале текущего годов", – добавил Данилишин.



Он объяснил текущие колебания на валютном рынке сезонным снижением экспортной выручки по отдельным группам товаров, повышением спроса на валюту для закупки энергоносителей.



Кроме того, как отметил Данилишин, давление на курс обусловили недавние выплаты возмещения НДС экспортерам, что снижает для них необходимость в продаже валюты и стимулирует направлять средства на ее покупку.



Данилишин пояснил, что рост экспортной выручки аграриев в последние годы стимулирует рост импорта сельхозтехники, а также аграрии закупают удобрения для нужд посевной кампании озимых культур. Он также напомнил, что курс, на базе которого рассчитывался госбюджет-2017, на уровне 27,2 гривен за доллар, является чисто техническим показателем, а не целевым ориентиром для НБУ или рынка.

