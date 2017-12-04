Более 2,5 тыс. гражданских погибли на Донбассе с 2014 года – ООН

С начала конфликта на Донбассе более 2,5 тыс. гражданских погибли, еще 9 тыс. получили ранения, говорится в отчете "Обзор гуманитарных нужд 2018" за ноябрь 2017 года, обнародованном на сайте "Humanitarian Response". "В связи с тем, что стороны не придерживаются многочисленных соглашений о прекращении огня, с апреля 2014 года погибли более 2,5 тыс.гражданских мужчин, женщин и детей, а еще 9 тыс.получили ранения", - говорится в обнародованном в понедельник документе.



В отчете отмечается, что вдоль линии разграничения сторон ежедневно регистрируется в среднем 40 вооруженных столкновений.



"Почти 200 тыс. человек, которые проживают в 5-километровой зоне вдоль "линии разграничения" на подконтрольной правительству территории, регулярно получают ранения, теряют близких или соседей, получают повреждения их имущество и систематически возникают препятствия с доступом к основным услугам", - говорится в отчете.



Согласно данным в отчете, 3,4 млн. человек нуждаются в помощи, 60% из которых женщины и дети, а 30% - пожилые люди.



Humanitarian Response- специализированная цифровая служба Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГД).

