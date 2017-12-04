В НКРСИ рассказали, когда в Украине появится 4G

Лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения технологии 4G мобильные операторы смогут получить в феврале-марте 2018 года в случае успешного проведения тендера. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации в ответе на информационный запрос УНН.



"В случае успешного проведения тендера в диапазоне радиочастот 2600 МГц, выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь ІМТ" по его результатам ожидается в феврале-марте 2018 года", - говорится в ответе на запрос.



В НКРСИ также напомнили, что тендер было решено провести в диапазоне 2600 МГц. При этом, как уточнили в Комиссии, в объявлении о проведении тендера также указано, что сообщение о намерении принять участие в тендере и другие документы тендерного предложения будут приниматься НКРСИ с 13 ноября по 22 декабря 2017 года включительно.



Срок начала пользования радиочастотным ресурсом по лицензии - шесть месяцев с даты оформления лицензии. В случае, если лицензия предусматривает использование радиочастотного ресурса в нескольких регионах, начало пользования радиочастотным ресурсом для первого региона - шесть месяцев с даты оформления лицензии, для второго - восемь, а далее с интервалом в два месяца.

