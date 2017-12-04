Новый смартфон от Samsung хочет ввести разблокировку ладонью

Новые смартфоны от компании Samsung хотят наделить новой функцией разблокировки: смартфон будет сканировать оригинальный рисунок ладони своего владельца. Об этом пишет Engaget.



Samsung начал изучать систему, которая сможет сканировать уникальные линии ладони, чтобы разблокировать смартфон. Об этом свидетельствует патент, который нашли в Корее.



Для того чтобы разблокировать телефон таким образом, нужно будет просто сфотографировать свою ладонь. При разблокировке телефон будет сравнивать линии на руке с теми, что есть на фотографии, и будет давать доступ к смартфону.



В отличие от фото лица, такой снимок будет труднее подделать, ведь фотографию ладони владельца смартфона найти в сети не так легко, как селфи.



Будет ли введена такая функция в следующие поколение смартфонов, компания пока не сообщает.

