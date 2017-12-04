США частично возобновляют выдачу виз россиянам

Генеральные консульства США в регионах России частично возобновят выдачу виз гражданам РФ.



Об этом сказано в сообщении на сайте посольства США в России.



11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы. Однако подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться только в ограниченном объеме.



Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.



В посольстве подчеркнули, что не смогут возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживали "до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".



"Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно предполагает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным следствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", - сказано в сообщении.

