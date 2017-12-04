СМИ: Лондон и Брюссель согласовали вопрос о британо-ирландской границе

Власти Великобритании и ЕС согласовали вопрос о будущем пограничном режиме между Великобританией и Ирландией. Об этом сообщила 4 декабря газета The Daily Telegraph.



Отмечается, что "Великобритания и Европейский союз, как представляется, согласовали сделку, обеспечивающую, отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit". О том, что в вопросе о пограничном режиме стороны достигли компромиссного соглашения, также сообщила газета Financial Times.



Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уже пообещал выступить 4 декабря со специальным заявлением по поводу переговоров по Brexit, что также может свидетельствовать о достигнутом прогрессе.



В настоящий момент граница между Ирландией и Северной Ирландией является прозрачной, поскольку обе территории состоят в Евросоюзе. Проблема определения будущего пограничного режима между Ирландией и Ольстером уже после выхода Великобритании из ЕС является одним из ключевых вопросов на переговорах между Лондоном и Брюсселем по Brexit. В Дублине опасаются, что при наличии пограничных кордонов и таможенных проверок связь основной части Изумрудного острова с Ольстером будет ослаблена, но в Лондоне также не хотят появления физической границы, поскольку это вызовет протесты в католической общине Северной Ирландии. При этом в британской столице осознают, что перенос таможенной границы в морские порты Ольстера или в принимающие северо-ирландские товары порты Англии, Шотландии или Уэльса ослабит уже экономическую связь Северной Ирландии с островом Великобритания и, таким образом, ознаменует собой политическую победу Дублина.

