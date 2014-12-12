Как сделать хорошие фотографии на Новый год. 10 способов

Хотите сделать хорошие фотографии на Новый год? Воспользуйтесь нашими советами и вы не только улучшите качество ваших снимков, но и сделаете незабываемые кадры.

Установите правильные настройки фотоаппарата Учитывается место (помещение-улица) и время съемки (день-ночь), выполните тестовый снимок. Это позволит подкорректировать настройки. Не думайте о погоде Если погода солнечная, можно поиграть как с объектом съемки (на свет или спиной к солнцу), так и с тенями. В пасмурную погоду есть возможность дополнить композицию интересными небесными «узорами» из туч. Падающий снег, при правильном освещении и наличии живых человеческих эмоций, сделает кадр незабываемым.





Снимайте людей Каким бы потрясающим ни был новогодний пейзаж/антураж, присутствие человека добавит снимку индивидуальности (согласитесь, что городскую елку будете фотографировать не только вы). Запечатленные лица передадут эмоции человека и испытываемые им чувства, а также позволят продемонстрировать масштаб определенных объектов (присутствие человека рядом с елкой позволяет увидеть ее реальные размеры). При этом не заставляйте людей позировать — застывшие лица не красят фото.



Подберите подходящий фон. Он не должен отвлекать от объекта снимка — к примеру, на фоне слишком ярких афиш или в толпе других людей вашего героя будет трудно заметить. Если изменить фон нельзя, выделяйте объект средствами фотоаппарата (уменьшают глубину резкости путем открывания диафрагмы).





Используйте новогодние атрибуты Это могут быть гирлянды и серпантин, костюмы и маски, светящиеся рожки и забавные ушки, клоунские колпаки и носы. Такой антураж позволит участникам расслабиться, придаст фотографиям новогоднего настроения. К примеру, ребенка часто снимают играющим с елочными игрушками, гирляндами, подарочными коробками.



Применяйте технику «боке» (размытость) Понадобится источник огней, умение снимать с открытой диафрагмой и внимательная подготовка участков кадра вне фокуса. Объект ставится на передний план, огни — на заднем (отличный вариант заднего плана — огни елочной гирлянды, иллюминация). Можно приобрести для фотоаппарата специальные насадки для боке — с их помощью фотографии украшают шариками и снежинками, сердечками и бабочками, сердечками и пр. Меняя настройки (значения диафрагмы, выдержки) меняют форму боке, делают красивые оттенки огоньков.



Можно самостоятельно сделать картонную накладку на объектив с вырезанной в центре елкой или звездочкой. Картонку фиксируют на объектив и получают фотографии «в елке» или «в звездочке». Купите лучевой светофильтр С его помощью создают лучики от любых источников света, придают фотографии праздничного настроения. Положение лучиков относительно горизонта меняется простым поворотом фильтра вокруг своей оси. Подобного эффекта можно добиться и используя лепестковую диафрагму.



Ищите интересные ракурсы Для этого смотрите на окружающий мир отвлеченно — старайтесь замечать и фиксировать то, чего не видят обычные люди. Сделайте снимок объекта, отразившегося в зеркале, большом елочном шаре, витрине. Если такие снимки вы уже сделали, ищите иные ракурсы — Новый год не только рядом с елкой — большинство улиц в городах сверкают фантастическими огнями.



Помните о композиции Не помещайте себя и елку в центр снимка — потому, что вокруг вас образуется своеобразная пустота и получится что-то вроде плохого портрета. Профессиональные фотографы советуют использовать правило третей (или золотого сечения). В некоторых фотоаппаратах при полунажатии кнопки формируется небольшая решетка из двух пар пересекающихся вертикальных и горизонтальных линий. На одной из линий расположите горизонт, а в одной из точек пересечения линий разместите ключевой объект Не жадничайте — используйте мультисъемку

Благодаря брекетингу экспозиции, фокусировки и баланса белого можно сделать серию кадров, соответственно, с увеличенной или уменьшенной экспозицией, разной дистанцией фокусировки и разным балансом белого. Существуют и другие виды брекетинга: по вспышке (меняется мощность вспышки), выдержке, значению диафрагмы. Можно делать также одинаковые снимки со вспышкой и без нее. Это позволит не переживать о неудачном кадре и выбрать лучший вариант.

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