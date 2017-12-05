В ОБСЕ назвали блокирование NewsOne прямым вмешательством в работу СМИ

Блокирование доступа журналистов к их рабочим местам, как в случае с украинским телеканалом NewsOne в Киеве, является прямым вмешательством в работу СМИ, этого ничто не может оправдать, считает представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".



"Препятствование доступу в офис новостного канала является прямым вмешательством в его работу и физическим запугиванием работников СМИ. Это неприемлемая ситуация и покушение на свободу средства массовой информации, которое не может быть оправдано", — говорится в заявлении Дериза, распространенном в понедельник пресс-службой организации.



Он также призвал власти "сделать все возможное для обеспечения уважения свободы прессы, обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников NewsOne и обеспечения беспрепятственной и свободной работы телекомпании".



Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.



Ранее он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

