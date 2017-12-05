Убит экс-президент Йемена Али Абдалла Салех

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех погиб в понедельник в результате нападения мятежников-хуситов. О смерти политика сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя партии Всеобщий народный конгресс (ВНК), которую он возглавлял.



Министерство внутренних дел, подконтрольное мятежникам-хуситам (шиитское движение "Ансар Аллах"), уже подтвердило эту информацию, сообщил телеканал Al Jazeera.



Йеменский портал Aden Al-Ghad опубликовал фотографии убитого бывшего лидера страны. На снимках виден человек, похожий на Салеха, со смертельным ранением в голову. По информации издания, он мог быть убит после того, как сдался хуситам.



Иранское агентство Fars в свою очередь разместило видеозапись с телом экс-президента Йемена. Видео было размещено в Twitter агентства. На записи видно, как мятежники-хуситы перевозят в кузове автомобиля тело мертвого человека, похожего на Салеха. Одежда мужчины пропитана кровью, он завернут в одеяло.



Источник в ВНК отметил, что экс-президент Йемена был убит в местечке Санхан, расположенном на юго-востоке столицы. Там находится его резиденция, которая была взорвана сегодня хуситами, как сообщило агентство Reuters. При этом, по словам источника в ДНК, Салех был застрелен снайпером, а не "был убит в результате взрыва". Точной информации о том, где находился Салех в момент взрыва, пока не поступало ни из одного источника.



Между тем телеканал Al Mayadin со ссылкой на своего корреспондента в йеменской столице опроверг сообщения о подрыве резиденции Салеха.



Стычки между мятежниками-хуситами (шиитское движение "Ансар Аллах") и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов и гранатометов продолжаются в столице Йемена Сане с 29 ноября. В понедельник хуситы заявили, что восстановили контроль над йеменской столицей после вооруженного выступления, предпринятого против них экс-президентом республики Али Абдаллой Салехом.



По информации Международного комитета Красного Креста, за последние шесть дней столкновений в йеменской столице погибли по меньшей мере 125 человек, еще 238 человек были ранены.



Ранее телеканал Sky News Arabia передавал о по меньшей мере 245 погибших. "Мы помогаем основным госпиталям Саны, которые очень нуждаются в медикаментах для оказания помощи раненым", - привело агентство Reuters слова официального представителя Красного Креста Иоланды Жакме, которая выразила надежду, что организация сможет доставить топливо для больниц, которые используют электрогенераторы для обеспечения энергоснабжения.

История противостояния



Экс-президент Йемена объявил в воскресенье о прекращении союзнических отношений с хуситами. В ответ лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси назвал "безрассудными и подозрительными" действия Салеха.



Аравийская коалиция поддержала экс-главу республики, заявив о "солидарности с йеменским народом, восставшим против гнета проиранских милиций" (хуситов). С августа 2014 года в стране продолжается конфликт между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов, на стороне которых выступили вооруженные силы, лояльные Салеху.

