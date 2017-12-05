В ДНР призвали Киев способствовать проведению процесса обмена пленными

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала представителей Киева способствовать скорейшему проведению процесса обмена пленными, вопрос обсуждения этой процедуры станет главным в повестке дня гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске.



Очередное заседание контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины запланировано на 5 декабря.



"Главным вопросом в повестке дня заседания гуманитарной подгруппы станет обсуждение проведения обмена, предусмотренного комплексом мер по выполнению минских соглашений… накануне встречи в минском формате мы ожидаем, что украинская сторона уже разработала механизмы по процессуальному очищению и подготовке лиц к обмену. Мы надеемся на адекватный и конструктивный диалог", — сказала журналистам Морозова.



Она добавила, что ДНР готова к процедуре обмена пленных и предложила представителям Киева не затягивать процесс подготовки.



"Со своей стороны еще раз повторю, что республики давно готовы к проведению обмена. Поэтому предлагаю представителям Украины не затягивать юридическое урегулирование и способствовать скорейшему возвращению всех удерживаемых лиц", — подчеркнула омбудсмен.

