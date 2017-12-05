Кабмин закрепил за новым Верховным судом имущество высших спецсудов

Кабинет министров Украины закрепил за новым Верховным судом имущество высших специальных судов и старого Верховного суда.



Согласно распоряжению №841 от 1 декабря, правительство закрепило за Верховным судом на праве оперативного управления государственное имущество Верховного суда Украины, Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда , Высшего административного суда, которые ликвидируются.



В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что данное решение будет способствовать обеспечению надлежащими условиями для работы вновь созданного Верховного суда.



Как сообщалось, новый Верховный Суд начнет работу 15 декабря.

