В ООН разработают предложения по совместному с РФ оказанию помощи жителям Дейр-эз-Зора

Представители ООН ознакомились с гуманитарной обстановкой в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и обязались подготовить предложения по взаимодействию с российской стороной при оказании помощи жителям провинции. Об этом сообщает 4 декабря Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.



"С целью расширения гуманитарной деятельности ООН на территории Сирии офицерами Центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями Департамента безопасности ООН в Сирии проведен мониторинг гуманитарной обстановки в провинции Дейр-эз-Зор. С представителями администрации провинции проведена встреча, на которой обсуждены вопросы наращивания гуманитарной помощи местному населению, обеспечения безопасности сотрудников ООН при осуществлении гуманитарной деятельности и возможность выделения помещений для офиса ООН и склада временного хранения гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.



"В городе Дейр-эз-Зор сохраняется острый дефицит строительных материалов, что в условиях сильного разрушения жилого фонда затрудняет возвращении людей. Кроме того, в результате действий террористов отсутствует водо- и электроснабжение", - отметили в Центре по примирению.



Также российские военные и сотрудники ООН посетили в Дейр-эз-Зоре пункт размещения временно перемещенных лиц "Фатима Загра", где находятся около 300 человек. В здании, рассказали в Центре, отсутствуют отопление, кровати и постельное белье, питание и подвоз воды обеспечивают власти города.



"По результатам мониторинга представители ООН в Сирии обязались подготовить предложения по плану взаимодействия при оказании гуманитарной помощи населению провинции Дейр-эз-Зор и проинформировать об этом российский Центр по примирению враждующих сторон", - добавляется в сообщении.



Сирийские военные и российские специалисты обеспечили безопасный проход двум крупным гуманитарным конвоям, рассказали в Центре. Конвой ООН доставил 133 тонны продовольствия, медикаментов и хозяйственных принадлежностей в населенный пункт Эт-Тайба провинции Дераа, а конвой Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца привез 114 тонн гуманитарной помощи жителям города Африна, расположенного в провинции Алеппо.



Сам Центр провел две гуманитарные акции - доставил в Алькин, расположенный в провинции Дераа, почти 2 тонны риса, мясных консервов и сахара, а населению поселка Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор российские специалисты раздали 250 продовольственных наборов.



За последние двое суток, по данным Центра, в свои дома вернулись около 100 сирийцев. Также в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий присоединился еще один населенный пункт - Айн-Зат.

