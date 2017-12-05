Международная федерация журналистов осудила блокирование телеканала NewsOne

Блокирование доступа к рабочим местам журналистов украинского телеканала NewsOne в Киеве является неприемлемым, заявил в понедельник президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут, представляющей около 500 тысяч журналистов из более чем 100 стран.



В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова.



"Демонстранты, которые заблокировали это здание, пытаются заглушить выражение другой точки зрения. Это неприемлемо", — прокомментировал Лерут происходящее РИА Новости.



По словам президента IFJ, "любые насильственные действия, препятствующие журналистам свободно работать, представляют собой нападение на демократию, плюрализм средств массовой информации, свободу печати и свободу выражения мнений". "Все СМИ вольны выражать независимую точку зрения при условии соблюдения известного принципа — "факты священны, комментарии свободны", — сказал Лерут.

