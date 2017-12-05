В Киеве вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 18795 больных гриппом и ОРВИ, что на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила пресс-служба КГГА.



Как отмечается, среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 8,3% – 4925 случаев (36,0% от общего количества больных детей и 26,2% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью).



За указанный период заболело 5099 взрослых против 5048 за 47-ю неделю (рост на 1%).



Среди детей зафиксирован рост заболеваемости на 6,5% (13696 против 12802 за 47-ю неделю). В структуре заболеваемости дети составляют 72,9%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 71,7%.



В учреждения здравоохранения города за 48-ю неделю госпитализированы 198 человек, из них 162 ребенка.



Тем не менее показатель в Киеве ниже эпидемиологического порога на 21,5%. Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.



За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 1941 человек, с начала эпидемического сезона – 19 679 человек, из них 4739 – дети.

