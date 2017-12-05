СБУ проводит в доме Саакашвили обыски, Михеил вылез на крышу

В Службе безопасности Украины подтверждают проведение во вторник утром обысков в доме лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства.



"Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", – сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.



При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.



В то же время, как стало известно агентству, это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.



Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведет член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда.



Саакашвили лидер "Руха новых сил" ушел на крышу. Оттуда он обращается к своим соратникам. которые собрались внизу.



"Порошенко - вор! Порошенко - изменник Украины! Луценко - вор!" - кричит Саакашвили с крыши.



Также он призвал сторонников подтягиваться, чтобы не дать президенту Порошенко его похитить.







