Шкиряк предложил сажать в тюрьму за оскорбление "евромайдана"

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что за "оскорбление" и порицание "евромайдана" на Украине необходимо ввести уголовную ответственность. "Есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание "Революции достоинства" (так на Украине называют "евромайдан" — ред.) давно нужно вводить уголовную ответственность.

Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активных боевых действий", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".



По словам Шкиряка, "некоторые телеканалы и некоторые владельцы телеканалов ведут абсолютно антигосударственную деятельность". Замминистра, вероятно, говорил о депутате Рады Евгении Мураеве, которому принадлежит NewsOne.



"Здесь должны быть реальные правовые механизмы… Я надеюсь, что ситуация будет решена в нормальном правовом поле", — добавил он.



В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с его политикой и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

