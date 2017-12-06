Facebook объявила о запуске мессенджера для детей

Социальная сеть Facebook анонсировала запуск версии своего мессенджера, предназначенной для детей. Сообщение с описанием функционала нового приложения, получившего название Messenger Kids, было опубликовано в блоге Facebook.



Пока что новое приложение доступно только в США в версии для устройств, работающих на iOS. Мессенджер позволяет детям обмениваться сообщениями, фотографиями и другим контентом, а также совершать видеозвонки. Для регистрации ребенка в приложении кому-то из родителей необходимо ввести данные своего аккаунта в Facebook и имя ребенка, после чего программа будет готова к использованию. Добавлять контакты в приложение, включая родственников и друзей ребенка, также смогут только родители через Facebook. При этом в случае друзей добавление контакта возможно, только если их родители "дружат" в соцсети.



Сообщения, стикеры, фотографии и другой медиаконтент, который дети смогут отправлять через Messenger Kids своим взрослым собеседникам, будут приходить в Facebook Messenger. По данным BuzzFeed, юные пользователи также смогут пожаловаться на грубость сверстников, и родители обидчика получат уведомление.



Как подчеркивают в компании, в новом мессенджере отсутствует реклама, а данные детей не будут использоваться в рекламных целях. Кроме того, в приложении отсутствует возможность совершать какие-либо покупки. В будущем Facebook намерена выпустить версии Messenger Kids для магазинов Amazon App и Google Play, однако о возможных сроках доступности программы за пределами США не сообщается.







