Ученые узнали, что люди считают самым важным в партнере

Сотрудники компании YouGov опросили людей из 20 стран. Мужчинам и женщинам, участвовавшим в исследовании, предложили расположить по степени важности характеристики партнера, включая характер, интеллект, внешний вид, чувство юмора, схожие интересы, материальное положение, сообщает The Hindustan Times.



Многие участники поставили на первое место характер. Однако для мужчин из Вьетнама и Саудовской Аравии важнее всего оказалась внешность. Во всех странах для женщин характер оказывался самым важным чаще, чем для мужчин. Наиболее существенные различия в этом плане были выявлены в Египте и Саудовской Аравии. В Египте 83% женщин и 55% мужчин считали, что характер важнее внешности. В Саудовской Аравии так думали 79% женщин и 52% мужчин.



Кстати, с возрастом критерии выбора партнера для романтических отношений меняются. Это показало исследование, проведенное в Технологическом Университете Квинсленда. Так, знакомясь в интернете, люди обычно хотят найти партнера со схожим уровнем образования. Но с возрастом данный критерий перестает быть важным.

